Royal Baby : le prénom "Archie" divise les Britanniques

Le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé leur bébé au grand public dans l'après-midi du 8 mai 2019. Ils ont aussi communiqué son prénom "Archie", le diminutif d'Archibald. Un nom qui a surpris tous les parieurs et qui divise les Britanniques. Si d'autres le trouvent mignon, certains le jugent vieux jeu. Par ailleurs, la photo du bébé est très attendue dans un magasin de souvenirs au Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.