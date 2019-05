Royal Baby : comment va-t-il s'appeler ?

Le Royal Baby est arrivé au monde le 6 mai 2019. "It's a boy !", l'a annoncé le prince Harry sur Instagram. Dans les rues de Windsor, on ne parle que de lui. Aucune photo du Royal Baby n'a encore été dévoilée. Ce dernier n'a également pas encore de prénom. Comment va-t-il s'appeler ? Le prince Harry et Meghan Markle pourraient l'annoncer ce 8 mai 2019. Mais en attendant, il a déjà un titre : comte de Dumbarton. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.