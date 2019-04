Cinéma : "Royal Corgi" dans les salles ce 10 avril

Le film d'animation "Royal Corgi" sort ce 10 avril 2019 dans les salles obscures. Ce dessin animé raconte les aventures de Rex, le corgi de la reine d'Angleterre. Celui-ci va se retrouver éloigner du palais de Buckingham pour découvrir la vraie vie et tomber amoureux. Un dessin animé qui plaira aux enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.