Rue infernale, dix panneaux stop sur 200 mètres !

Jean-Pierre empreinte cette route, mais depuis quelques jours, il semble un peu perdu. Le tracé sur la route indique qu'il faut marquer l'arrêt, repartir, puis à nouveau s'arrêter. Sur 200 mètres de route, dix panneaux stop ont été installés. Il n'en reste plus que deux ce mardi, les autres ont été dérobés. Les automobilistes sont surpris. Beaucoup s'en agacent. A deux kilomètres plus loin, quinze dos-d’âne, soit un tous les 80 mètres, se suivent. La rue de la Folie porte bien son nom. Près de Caen, ces routes deviendraient presque une habitude. L'objectif est toujours le même : faire ralentir les automobilistes. Et ça marche, selon Jean-Marc. Il y habite et connaît bien cette route. Tout le monde s'accorde là-dessus, dix panneaux, c'est un peu excessif. Pour la ville, c'est une façon d'habituer les automobilistes à router moins vite. A terme, cette voie ne comportera plus que quatre panneaux. La mairie souhaite vite effacer ce tracé et le souvenir de la route aux dix stops. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos