Ruée sur la vaccination après les annonces de Macron à Caen

La piqûre de rappel du président de la République a eu un effet immédiat. Ce mardi matin, la plupart des centres de vaccination retrouvent l'affluence des débuts. En effet, on compte 20 000 prises de rendez-vous par minute. Beaucoup sont arrivés en avance ce matin dans les centres de vaccination à Caen (Calvados). Des rendez-vous de dernière minute pour une première dose, pour lesquels il a fallu être patient hier soir. Le site a été apparemment surchargé. Après les annonces d'Emmanuel Macron, c'est un soulagement, les vacances sont sauvées in extremis. Certains auraient préféré attendre encore un peu avant de se faire vacciner. Dans l'Hexagone, depuis l'allocution du président, 1 300 000 Français ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Il y a eu 1 000 inscriptions dans ce centre de vaccination, déjà prêt à gérer cette affaire. D'heure en heure, les prises de rendez-vous pour se faire vacciner se multiplient. Pour l'instant, les sites dédiés ne sont plus saturés.