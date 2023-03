Ruée sur le goutte à goutte pour les jardins

Fini la corvée du soir en plein été, les arrosoirs trop lourds et qui gaspillent l'eau. Bernard Gon ne veut plus en entendre parler. "Là, je vais installer mon goutte à goutte sur les fraises que j'ai plantées il y a deux jours", rapporte-t-il. Pour les rosiers, les géraniums ou le potager, ce retraité installe chaque année plus de 150 mètres de goutte à goutte. Un investissement de 200 euros, l'assurance de ne plus gaspiller l'eau à cause du ruissellement de l'évaporation. Dans les magasins de bricolage pour les jardineries, les fabricants proposent désormais des kits prêts à l'emploi vendus entre 60 et 100 euros. La commande se place directement sur la sortie d'eau de votre jardin. Ici, les ventes ont déjà augmenté de 30% l'année dernière. Pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, il est aussi possible de faire appel à un professionnel. Pour son jardin, Christelle a choisi un goutte à goutte programmable à distance, le plus performant du marché. Le coût du chantier est à 3 000 euros. Mais elle peut espérer une économie de 150 euros par an sur sa facture d'eau. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys