Ruée sur les clim’ : est-ce bien raisonnable ?

En ce moment, nous cherchons tous une petite brise bien fraîche et vous aussi. Avec les grosses chaleurs, les ventes de climatiseur explosent. La plupart des consommateurs cherchent un équilibre entre écologie et confort. C'est le cas d'Anne qui cherche un appareil pour un ami. Pour faire face à la demande grandissante et aux vagues de chaleur de plus en plus précoces, ce magasin s'est adapté. La boutique a agrandi le rayon en question pour pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Dans les prochains jours, elle prévoit même de multiplier leur vente par vingt par rapport à la semaine dernière. On doit compter en moyenne 500 euros pour un climatiseur contre 50 euros pour un ventilateur. Des prix qui n'ont pas effrayé Margaux et Jules. Ils se font installer du haut de gamme de 1 800 euros pour un appareil réputé plus économe en énergie. "C'est vachement écolo comme machine. Ça ne consomme rien", confie l'homme. L'installateur, lui, a déjà augmenté ses ventes de 20% par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage N. Robertson, F. Petit