Ruée sur les pâtes : une petite entreprise bretonne voit ses ventes grimper en flèche

Depuis le début du confinement, une petite entreprise des Côtes-d'Armor a vu son chiffre d'affaires exploser par rapport à l'année dernière, à la même époque. Face à l'afflux des commandes de pâtes bretonnes, ses machines tournent à plein régime depuis quelques semaines. Des quantités considérables qui en nécessitaient d'importants approvisionnements. Pour faciliter son développement, un troisième salarié et une nouvelle ligne de production sont prévus dans les prochains mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.