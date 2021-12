Ruée sur les tests avant les fêtes : les pharmacies débordées

Face à la demande et à la surcharge de travail, Guillaume Kreuter, pharmacien, a pris la décision de garder son officine fermée le dimanche. Et cela, même si la loi l'autorise à ouvrir. Pour lui, la cadence est devenue infernale : "Depuis à peu près trois semaines, on a doublé les tests et la vaccination. En plus de notre travail normal, on essaie au maximum de faire les vaccins entre nos pauses de midi et le soir, mais le dimanche ce n'est pas possible". En moyenne, il réalise désormais 120 vaccinations par semaine. Et tout au long de la journée, les demandes s'enchainent avec toujours les mêmes raisons : les retrouvailles en famille pour les fêtes. Dans une autre pharmacie, le constat est identique. Depuis quelques semaines, les demandes de tests ont explosé et les cas positifs sont de plus en plus nombreux. Les files d'attente sont plus longues, surtout à l'approche des week-ends. Il s'agit de jeunes adultes déjà vaccinés ne voulant prendre aucun risque pour les plus fragiles de leurs proches. Les pharmaciens sont fatigués après deux ans de crise sanitaire. La semaine dernière, près de six millions de tests PCR et antigéniques ont été réalisé. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings