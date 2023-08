Rugby et montagne, une semaine entre copains

Un stage de rugby, c'est avant tout des vacances avec les copains, et seulement entre copains. Loin de leurs parents, à Bagnères-de-Bigorre, au pied du Pic du Midi, les journées sont bien remplies. Ils travaillent évidemment leurs appuis, leurs plaquages. Tous les jours, durant une semaine pour 400 euros, ils vont jouer au rugby, mais le premier objectif est de passer de bonnes vacances. "Le but, c'est de créer un groupe et de partager nos valeurs rugby qui sont le respect, la solidarité, la camaraderie", explique Philippe Arbéret, co-responsable de l'école de rugby et vice-président du Stade Bagnérais. Depuis huit ans, il organise ce stage pour des enfants de sept à douze ans. Et cette année, deux joueuses se distinguent. Du caractère et du courage, il en faut pour l'activité de ce vendredi, à plus de cinq mètres du sol. Dans l'accrobranche, on retrouve certaines valeurs du rugby, comme le dépassement de soi et aussi d'entraide. Le moment le plus attendu de la semaine se trouve plus haut, bien au-dessus de la cime des arbres, au sommet du Pic du Midi. Même les plus sensibles au vertige se sont laissés émerveiller. TF1 | Reportage C. Abel, G. Parrot, S. Caffin