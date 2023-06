Rungis, quand la musique est bonne !

Entre les cagettes de fruits et légumes ce mercredi matin se faufilent des anciennes stars de la chanson française à Rungis (Val-de-Marne). Alain Turban chante "Santa Monica" au milieu du plus grand marché du pays. Le jour se lève à peine qu'il faut déjà trouver sa voix. C'est le concert le plus matinal de l'Hexagone. C'est également la seule option pour profiter d'un peu de musique aujourd’hui. Cette année, Stéphane Layani, patron du marché international de Rungis, a voulu rendre hommage aux années de sa jeunesse. "C'est extraordinaire de voir des chanteurs qui ont compté dans les années 80, qui sont en 2023, bon pied bon œil", rapporte-t-il. Devant la scène, tout le monde se croise, les artistes et le public. Parmi eux, il y a des fans de Caroline Loeb. Il faudra maintenant attendre la fin de la journée pour que la musique s'exporte dans toutes les rues du pays. TF1 | Reportage J. Maviert, A. Mersi