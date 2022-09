Russie, la fuite pour éviter la guerre

Ils habitent à plus de 8000 kilomètres de Moscou, la capitale russe. Les habitants de Iakoutsk, en Sibérie, font partie des premiers à être mobilisés. L'inquiétude se lit sur les visages. Les séparations sont difficiles. Pour éviter d'être appelés par l'armée, plusieurs ont choisi de partir par la route. A la frontière entre la Russie et la Géorgie, d'interminables files de voitures se sont formées. D'autres ont préféré prendre l'avion. Parmi ceux qui n'ont pas quitté le pays, certains ont décidé d'aller manifester. C'est le cas à Saint-Petersbourg. "Je suis venue ici parce que mon petit ami et mon père sont éligibles à la mobilisation en raison de leur âge", témoigne Anastasia, chorégraphe. Au cours des rassemblements qui se sont tenu ces dernières heures dans une trentaine de villes russes, au moins 1 300 personnes ont été interpellées. TF1 | Reportage T. Misrachi, G. Jongis