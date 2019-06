Naufrage aux Sables-d'Olonne : l'hommage de la France aux trois sauveteurs tués en mer

Le président de la République et la nation entière ont rendu hommage aux trois membres de la SNSM morts en mer aux Sables-d'Olonne dans la matinée du 13 juin 2019. À la même heure, les marins de tout le pays ont sonné leur corne. Lors de la cérémonie, Emmanuel Macron a également salué le travail des bénévoles qui sauvent des vies tous les jours en risquant la leur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.