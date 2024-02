Sacré le roi de la frite, il ouvre son food truck

À ce moment-là, le cœur de Philippe bat très fort. Pour la première fois, il sert de vrais clients dans sa propre food truk installée dans la ville. Les barquettes à 4,50 euros s'arrachent. Pour la famille, c'est le tout début ; le travail est encore hésitant. Philippe a gagné, il y a quatre mois, le concours "catégorie amateur". Depuis, tout le monde a envie de goûter les frites du champion du monde. Ce titre de champion du monde est d'autant plus étonnant, car, dans la vie, Philippe a exercé un métier totalement différent. Il est professeur d'électricité dans un lycée. Avec son titre de vainqueur, ses collègues le voient autrement. Sa passion devient réelle grâce à son food truck. À l'intérieur, il plonge ses frites dans du gras de beurre de cuisson différente. Si le Linsellois est sacré champion, c'est qu'il a un secret. Quelques gouttes au moment de servir, cela fait la différence. Il loue son camion pendant six mois au moins, et déjà il s'imagine parcourir l'Europe pour faire goûter ses frites. Son rêve n'a pas de limites. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette