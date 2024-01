Safari au fil du fleuve

Le Zambèze, un fleuve mythique, est peuplé des plus grandes espèces de l'Afrique australe. Au fil de l'eau, nous vous emmenons aux frontières de trois pays : la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe. Des centaines de kilomètres jusqu'au lac Kariba. Au Parc national de Chobe au Botswana, interdiction de descendre du véhicule à cause des animaux sauvages. Sous un arbre à l'ombre, un jeune frère de lion digère. Les vautours, les marabouts, puis les hyènes profiteront des restes du festin une fois le félin parti. Le parc compte la plus grande population d'Afrique, plus de 100 000 pachydermes. Côté Namibien, le fleuve compte plusieurs îles. On y trouve des pâturages et de petites fermes. Avant de se jeter dans l'Océan indien, le Zambèze nous entraîne au Zimbabwe. Vu du ciel, le fleuve crache un nuage blanc, c’est l'eau des chutes Victoria. Malgré les apparences, le débit n'est pas si fort. Un bain en altitude, juste sur la frontière. En face du Zimbabwe, un autre géant se dresse, Kariba, le grand lac artificiel. Le lac est devenu un lieu touristique et une réserve naturelle. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, N. Mariel