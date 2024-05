Saga Mad Max : la fureur continue

Les fans de la saga Mad Max ne seront pas déçus. Dans ce cinquième opus, les ingrédients de base sont réunis : un monde post-apocalyptique et des bandes de sauvages motorisés, qui se battent pour un puits de pétrole ou un litre d'eau. La recette marche depuis 45 ans. Les quatre premiers Mad Max ont rassemblé entre deux et quatre millions de téléspectateurs dans l'Hexagone. Les trois premiers volets avaient pour héros Mel Gibson, alias Mad Max, difficile de prendre la suite. "Il faut un peu de sagesse et d'humilité pour faire des suites à cette saga, mais le réalisateur a réussi à faire évoluer la franchise dans des directions nouvelles", nous a confié Chris Hemsworth, acteur. Max n'est plus là, place à Furiosa, une rebelle animée par la vengeance. La quête est particulièrement violente et les acteurs ont été très sollicités pour les scènes d'action. Le réalisateur George Miller dirige depuis 1979 la franchise Mad Max. À 79 ans, il n'exclut pas de signer bientôt un sixième film. TF1 | Reportage S. De Vaissière, G. Vuitton