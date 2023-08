Saint Amour, vos plus belles romances

C'est le jour idéal pour déclarer sa flamme, on fête la Saint Amour aujourd'hui. Ce mercredi matin, sur la plage de Palavas-les-Flots (Hérault), certains s'en donnent à cœur joie. Il y a ceux pour qui s’aimer est une évidence. "On n'a pas attendu trop de temps pour se mettre ensemble parce que ça a collé", dit un amoureux. Cependant, d'autres hésitent encore malgré les apparences. "On apprend à se connaître, vivre des bons moments ensemble. Et après, on verra où ça nous mène", dit une jeune fille. Pour aider les gens à se décider, nous avons demandé conseil à des amoureux expérimentés. Thierry et Brigitte se sont rencontrés il y a 43 ans. "Il n'y a pas de secret, il faut prendre les jours comme ils viennent", affirme Brigitte. D'autre part, Catherine et Norbert ont tout de même un secret. Lorsqu’ils se retrouvaient sur Internet il y a 18 ans, ces anciens camarades de classe n'étaient pas destinés à vivre le grand amour. Des amours de vacances à ceux qui durent toute une vie, l'amour frappe parfois là où on ne l'attend pas. TF1 | Reportage A. Bacot, M. Scarzello