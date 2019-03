Saint-André-lez-Lille : une boulangerie met la clé sous la porte faute de personnel

Dans le Nord, une boulangerie a dû fermer, car le commerce n'arrivait pas à recruter de vendeur. Les personnes qui répondent à l'annonce se plaignent souvent de la difficulté des tâches ainsi que du travail en week-end. La boutique affiche cependant un carnet de commande plein, mais les gérants ont du mal à tenir le rythme. Bernard Lefebvre affirme cependant donner un salaire décent en plus de quelques avantages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.