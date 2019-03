Saint-Augustin-sur-Mer : les retraités ont pris leurs quartiers d'été dans les campings

La saison estivale a bel et bien commencé dans le Sud-ouest du pays. Comme à leur habitude, depuis quinze ans, des retraités originaires du Nord partent s'installer dans un camping de Saint-Augustin-sur-Mer. Ces derniers apprécient particulièrement le beau temps qui règne dans la région ainsi que le calme et la convivialité des lieux. Et avec l'arrivée des vacances de Pâques, le camping s'active pour pouvoir accueillir également les vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.