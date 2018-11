Saint-Avold : la fermeture confirmée de la centrale à charbon inquiète

L'Etat veut désintoxiquer les Français des énergies fossiles. Pour cela, quatre centrales à charbon vont être fermées d'ici 2022, dont celle de Saint-Avold, en Moselle. Toute l'économie de la région risque d'être impactée puisque la centrale fait vivre indirectement plus de 500 personnes. Comme ces dernières, la plupart des 35 salariés concernés sont inquiets pour leur avenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.