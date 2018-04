Saint-Chamond : une centaine d'élèves du collège Jean Rostand se sont inscrits à l'"Ecole ouverte"

Des élèves de troisième du collège Jean Rostand de Saint-Chamond suivent une préparation au diplôme national du brevet. Ce mercredi 11 avril, ils se sont consacrés à la révision des temps de l'indicatif et du subjonctif. Sur 330 élèves, une centaine se sont portés volontaires pour suivre des cours de français, de mathématiques ou d'histoire-géographie. Ouvert tous les jours de la semaine, le collège propose également des sorties culturelles ou des initiations aux gestes de premiers secours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.