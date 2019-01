Saint-Côme-d'Olt : les habitants s'attachent à leur cheminée traditionnelle

A Saint-Côme-d'Olt, dans le département de l'Aveyron, la cheminée est le cœur de la maison. Pour Gisèle Soulier, elle raconte trois siècles d'histoire familiale gravée dans la pierre de sa ferme. Depuis 1790, ce patrimoine sert à cuire la soupe, à réchauffer la maison et à réunir la famille. Pour se remémorer les instants passés, une partie de carte ou une veillée sera la bienvenue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.