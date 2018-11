Saint-Cyr-sur-Loire, la chasse aux feuilles mortes bat son plein

Les feuilles des arbres continuent à tomber durant l'automne. Les habitants sont obligés de les ramasser afin de garantir un gazon vert pour le printemps. Dans la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, rien ne se perd au jardin. Les feuilles mortes sont utilisées pour protéger et enrichir la terre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.