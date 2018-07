Saint-Cyr-sur-Mer : les vacanciers profitent pleinement de la plage

En cette première semaine de vacances, les plages de Saint-Cyr-sur-Mer attirent déjà du monde. Les vacanciers profitent chacun à leur façon de leurs journées. Certains ont facilement adopté le rythme des vacances : détente, baignade et château de sable. D'autres se réunissent en famille et retrouvent leurs vieilles habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.