Saint-Cyr-sur-Mer : les tongs ne cessent d'évoluer

A Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, les sandales et les tongs sont les reines sur le sable. Les femmes, ainsi que les hommes les enfilent en cette période estivale. Ces chaussures de plage protègent nos pieds de la chaleur. Elles sont réputées pour leur praticité et leur légèreté. Pour certains, le confort est important sur la plage, d'où le succès des claquettes. Dans les magasins, les tongs existent désormais en plusieurs modèles : paillettées, argentées ou encore décorées avec des perles. Pour les enfants, les méduses en plastique reviennent à la mode. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.