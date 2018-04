Saint-Dié : Emmanuel Macron a dialogué avec des cheminots

Dans la matinée du mercredi 18 avril, le gouvernement a confirmé la fin de l'embauche des cheminots à leur statut actuel à partir du 1er janvier 2020. Emmanuel Macron, de son côté, a été en déplacement à Saint-Dié, dans les Vosges, pour évoquer le plan de relance des villes moyennes. Sur place, il a longuement parlé de la réforme de la SNCF avec des cheminots. La CGT, quant à elle, poursuit son mouvement et sera renforcée par les gaziers et les électriciens le jeudi 19 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.