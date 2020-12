Saint-Dizier aux couleurs de Noël

Les ambassadeurs de Noël viennent d'arriver sur la place centrale de Saint-Dizier (Haute-Marne). Malgré la crise sanitaire, la ville a tenu à préserver son marché de Noël. Gilles Berthomier est décorateur. Son activité a été chamboulée par la Covid. Toutes les grandes manifestations ont été annulées, explique-t-il. Fort heureusement, de nombreuses municipalités ont réagi pour essayer de garder la magie de Noël. Illuminations, décorations et chalets, Saint-Dizier est une des rares villes du Grand Est à maintenir ses festivités, au grand soulagement de ses habitants. "Noël va se passer dans de bonnes conditions", espère d'ailleurs l'un d'eux. Ils sont particulièrement ravis pour les commerçants qui vont pouvoir utiliser les chalets et exposer leurs produits. Pour ouvrir son marché, Saint-Dizier a dû convaincre sa préfecture. Les chalets sont espacés d'au moins quatre mètres et tout est fait pour que les visiteurs ne se croisent pas. Le marché de Noël de Saint-Dizier ouvrira le week-end prochain. D'ici là, le sapin de Noël aura revêtu ses habits de fêtes.