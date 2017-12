Saint-Étienne-de-Tinée a revêtu son manteau blanc

Le thermomètre de Saint-Étienne-de-Tinée affiche zéro degré, alors pour éviter les glissades, les villageois ont ressorti les pelles. Tous les vendredis c'est jour du marché dans cette commune et ce ne sont pas quelques flocons qui vont changer leurs habitudes. Pour se réchauffer, les commerçants du marché proposent de la paëlla fumante ou l'incontournable fromage de montagne pour préparer une bonne raclette ou une tartiflette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.