Saint-Étienne, les Verts voient rouge et broient du noir

Il y a une barrière enfoncée, des pierres ayant servi de projectile, et des fumigènes. Devant le stade de Saint-Étienne, c'est ce qui reste des échauffourées ce lundi matin. À une terrasse de café, il y a peu de surprises pour les Stéphanois qui ont été interrogés. Il était 21 heures et 48 minutes, quand Saint-Étienne a été reléguée en Ligue 2. Presque instantanément, plus d'une centaine de supporters stéphanois ont envahi la pelouse. Ils ont tiré des fumigènes sur la tribune présidentielle et les joueurs. Une barrière en métal a même été jetée en leur direction. C'était le chaos sur la pelouse du stade. Les deux équipes se sont réfugiées dans les vestiaires, escortées par des agents de sécurité. C'était un spectacle désolant pour beaucoup de supporters de l'AS Saint-Étienne comme Valérie. Elle a assisté au match dimanche soir. Les échauffourées se sont ensuite prolongées à l'extérieur du stade entre les supporters et les policiers. Le retour au calme était peu avant minuit. TF1 | Reportage C. Eckersley, M. Nadal