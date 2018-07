Saint-Etienne-du-Rouvray : les fidèles rendent hommage au père Hamel deux ans après l'attentat

A Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, personne n'a oublié le père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 dans un attentat. Deux ans après, en silence et main dans la main, les paroissiens marchent ensemble vers l'église pour une messe en son hommage. "Les années passent mais les souvenirs restent..., c'était un homme très bon, très humble et qui serait certainement très surpris de tout ce qu'on fait autour de lui", commentent les fidèles. Une cérémonie religieuse mais aussi républicaine a été rendue en l'honneur du prêtre Hamel qui, en 2019, pourrait devenir un saint. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.