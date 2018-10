Saint-Fargeau, une cité qui aime faire vivre son patrimoine

Voulant constamment embellir son patrimoine, Saint-Fargeau, dans l'Yonne, sera bientôt labellisée "Petites Cités de Caractère". La commune a en effet entrepris trois ans de démarche et beaucoup de travaux pour entretenir son patrimoine. C'est le cas de l'église Saint-Ferréol qui est en cours de restauration depuis 2014. Découvrez en images le reste des richesses et des monuments qui font la particularité de Saint-Fargeau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.