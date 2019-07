Saint-Germain-en-Laye : la fête des Loges, un événement très attendu

Cette année 2019, la fête des Loges a vu les choses en grand. Elle compte plus de 200 attractions réparties sur huit hectares. Très attendu, cet événement de Saint-Germain-en-Laye existe depuis 1652. Outre les manèges traditionnels, les visiteurs peuvent y trouver des modèles équipés de réalité virtuelle. De quoi réjouir aussi bien les petits que les grands ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.