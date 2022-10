Saint-Goustan, le trésor caché du Morbihan

Il se nomme l’indomptable. Avec sa belle voile rouge, le navire remonte doucement ce bras de mer vers son port d’attache, Saint-Goustan. Sur le pont, Frédéric Barbary, le capitaine, prodigue ses conseils à son équipage du jour. Depuis près de dix ans, cet enfant du Golfe du Morbihan organise des sorties à bord de ce vieux gréement qu’il a lui-même restauré. Il en a fait un bateau-école pour initier des personnes à la navigation et leur faire découvrir son univers. Le vieux navire réclame de l’attention, car ce bras de mer est aussi soumis aux marées. Le prochain pont semble bien bas tout à coup. Le quartier portuaire de la ville d’Auray s’est développé grâce au commerce de bois, de sable et de denrée alimentaire. Le quai porte depuis le nom de cet illustre visiteur, qui par le hasard de la météo a inscrit Saint-Goustan dans l’histoire. Le quartier a gardé ses maisons à pans de bois, ses bistrots et ses escaliers pointus. Mais l’atmosphère, elle, a bien changé. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel