Saint-Honoré, la route gourmande

Quand il n'y a que la pluie pour seul décor, ce dessert composé de choux, de crème chantilly et de crème pâtissière réchauffe le cœur et le corps. Et cela ne date pas d'hier. En effet, c'est un plaisir historique. On a nommé : le Saint-Honoré. Ce fameux gâteau est né en plein cœur de la capitale dans sa rue éponyme. Si aujourd'hui, le local qui se trouve à deux pas de la Comédie-Française est désaffecté, au XVIIIe siècle, c'était la plus célèbre pâtisserie de Paris. August Chibouste y inventa donc le Saint-Honoré. Très vite, d'autres maisons contribuent à le faire connaître. L'une d'elles, située à quelques centaines de mètre, existe toujours aujourd'hui. Elle en a fait sa spécialité. Quand un Saint-Honoré est bon, il parait que c'est parce que les ingrédients viennent essentiellement de la Normandie. Mais c'est aussi le résultat de l'effort, parce qu'un Saint-Honoré réussi demande de l'énergie. Néanmoins, ce n'est pas seulement une histoire de goût. C'est du plaisir qu'on saupoudre, qu'on répand entre croquant et fondant. Un plaisir marquant dès la première dégustation. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Hequette