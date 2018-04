Saint-Jean-de-Fos : les pensionnaires et employés d'un EHPAD se mobilisent pour sauver leur établissement de la fermeture

Au "Roc Pointu", une maison de retraite privée située à Saint-Jean-de-Fos, 26 employés et 28 résidents vivent en harmonie. Une harmonie qui risque toutefois d'être perturbée puisque l'établissement pourrait fermer d'ici peu. Pour le bien-être des pensionnaires mais aussi pour préserver des emplois, un collectif comprenant les résidents et les employés eux-mêmes, a décidé de le racheter. Une démarche qui touche tout le village, d'autant plus que chacun ici connaît au moins un résident de la maison de retraite. Une pétition a été lancée pour soutenir la cause. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.