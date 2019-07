Saint-Jean de Luz : le Toro de Fuego, une tradition incontournable du Pays basque

A Saint-Jean de Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, les soirées sont très animées sur la place Louis XIV pendant les vacances d'été. En cette période estivale, elles se déroulent tous les week-ends, et commencent toujours par une pluie de confettis. A la tombée de la nuit, l'incontournable Toro de Fuego fend la foule. L'événement est connu pour ses feux d'artifice qui font le bonheur des petits et grands. Une tradition qui date de plus d'un siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.