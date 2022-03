Saint-Jean-de-Luz, lieu emblématique du 13H

Il a sans doute arpenté cette jetée des dizaines de fois, les yeux rivés sur la baie. Jean-Pierre Pernaut était un amoureux du pays basque et de Saint-Jean-de-Luz notamment. Et ça, tout le monde ou presque le savait. Alors ce vendredi, beaucoup ont une pensée pour ce journaliste qui les a si longtemps accompagnés : "Il fait partie de notre vie", "Il s'intéressait à toutes les régions, c'est ça qui était bien dans son journal", "C'était une personne qui aimait les gens avant-tout". Son intérêt pour le Pays basque et son terroir transpirait dans ses journaux. "C'est vraiment un porte-parole", "A une époque où on ne parlait pas du tout du Pays basque, c'était qu'il aimait le Pays basque. Il a fait pas mal de choses ici", témoignent des dames. Et impossible de quitter Saint-Jean-de-Luz sans pousser la porte de cette boutique de gâteau basque, son dessert préféré. Des produits locaux que toute l'équipe de TF1 continuera fidèlement à mettre à l'honneur. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet