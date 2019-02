Saint-Jean-de-Luz : un mois de février doux et ensoleillé

Il flotte comme un parfum d'été à Saint-Jean-de-Luz. Le soleil est omniprésent et il est attendu 22 degrés dans l'après-midi du 22 février 2019. Les étals des marchés exposent encore des fruits et des légumes d'hiver mais les habitants s'impatientent déjà de l'arrivée prochaine des produits printaniers. Le soleil radieux de la côte basque incite de nombreux touristes à faire une petite halte pour apprécier le paysage et se revigorer au bord de l'océan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.