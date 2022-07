Saint-Joachim, un village aux panneaux solaires... jusqu’au cimetière

Le projet du maire de Saint-Joachim (Loire-Atlantique) est unique dans l'Hexagone. Raphaël Salaün espère couvrir entièrement son cimetière de panneaux solaires d'ici deux ans. "Ce sera toujours un cimetière, mais couvert d'ombrières, avec une structure en bois recouverte de panneaux photovoltaïques", explique-t-il. Grâce à cette construction, il veut répondre à plusieurs enjeux : limiter le ruissellement de l'eau en hiver, la stocker pour l'utiliser en été et surtout produire de l'énergie solaire. "Pour quatre panneaux solaires, les habitants pourront acquérir entre 1 500 à 1 800 kWh annuels. Ce qui fait à peu près 300 euros d'économie à l'année", confie Raphaël Salaün. Le projet est participatif. La commune financera la structure et l'entretien, mais les panneaux seront achetés par les habitants. Certains restent à convaincre. "Un peu de respect. Un cimetière avec des croix, on ne va pas mettre des panneaux. Ça me parait bizarre", lance l'un d'entre eux. Mais la majorité des habitants adhèrent à l'initiative du maire. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec