Saint-Junien : un atelier pour apprendre à tailler un rosier

La taille des rosiers peut enfin commencer dans les jardins. À Saint-Junien, en Haute-Vienne, une association horticole organise des ateliers chez les particuliers pour leur apprendre à procéder correctement. Après avoir enfilé une tenue adéquate, on commence par couper les rosiers remontants pour les revitaliser. Les mots d'ordre pour bien tailler cette fleur sont : couper sévèrement et au bon endroit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.