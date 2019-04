Saint-Laurent-en-Grandvaux : 40 cm de neige en plein printemps

Au lendemain d'une journée enneigée, un soleil éclatant réveille le plateau du Grandvaux. Toutefois, bonnets et manteaux sont de sortie puisque le thermomètre affiche - 3°C. Si certains sont surpris par un froid pareil après deux semaines sous le soleil, d'autres ne s'étonnent pas de voir tomber un peu de neige au printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.