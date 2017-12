Saint-Lys : Quel va être le menu pour Noël ?

Au marché de Saint-Lys, les marchands se préparent aux commandes de dernières minutes. Les clients commandent avec enthousiasme les plats qui seront au menu de Noël. Côté fraîcheur, les légumes anciens et les fruits exotiques sont à l'honneur. Même si certains achats sont un peu prématurés, il reste encore cinq jours avant la fête pour faire quelques repérages et quelques dégustations pour le repas de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.