Saint-Malo : deux salariés licenciés pour avoir refusé de travailler un dimanche

Après avoir passé 18 années au service de l'hypermarché Cora de Saint-Malo, Christelle Laurent s'est fait licencier pour avoir refusé de travailler un dimanche. Elle s'est fait renvoyer sans préavis et sans indemnité. Très remontée, Christelle a décidé d'entamer une procédure à l'encontre de son ex-employeur. Elle espère trouver un arrangement ou recevoir un dédommagement sinon elle attaquera l'enseigne aux prud'hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.