Saint-Malo vit à l'heure de la Route du Rhum

Le départ de la onzième édition de la Route du Rhum sera donné dimanche 4 novembre 2018 à quatorze heures. La ville de Saint-Malo est en effervescence, car deux millions de personnes y sont de passage pour admirer les 123 bateaux qui feront la course. La foule se presse pour accéder aux voiliers et les plus chanceux ont droit à une visite guidée. Les skippers se prêtent volontiers au jeu des séances photos et des questions/réponses. Depuis une semaine, les crêperies aussi sont satisfaites de l'aubaine.