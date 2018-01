Saint-Mammès : le niveau de la Seine augmente inexorablement

En Seine-et-Marne, dans la commune de Saint-Mammès, 200 habitations sont menacées par la montée de la Seine et du Loing. L'eau monte notamment d'1,5 cm par heure. Prévoyant, le maire de la ville, Yves Brument, a réussi à faire évacuer une trentaine de personnes. A noter que le niveau de la Seine a déjà dépassé son niveau normal d'1m80. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.