Saint-Marcel-sur-Aude : des habitations inondées à plus de deux mètres de hauteur

A Saint-Marcel-sur-Aude, les 2000 habitants de la commune ont passé 24 heures sans eau et parfois sans électricité. Le 15 octobre 2018, l'eau est montée jusqu'à deux mètres cinquante par endroit. Alors ce matin du 16 octobre, l'arrivée des secouristes marque la fin du calvaire. "C'est arrivé comme un torrent", raconte une habitante. "On a soif, on n'a plus d'eau ni pour se laver ni pour boire", déplore une autre. Hormis les routes inondées et complètement détruites, les habitants doivent également faire face aux mauvaises odeurs de fioul qui créent une atmosphère presque irrespirable. Des dizaines de personnes ont été évacuées et la décrue se fait lentement mais sûrement. On fait le point de la situation sur place avec Hortense Villatte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.