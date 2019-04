Saint-Martin : où en est la reconstruction ?

Un an et demi après le cyclone Irma, les ravages défigurent toujours l'île de Saint-Martin. Les syndicats dénoncent des procédures trop compliquées et abusives dans la reconstruction de cette commune balnéaire. Pour faire accélérer les choses, une grève générale et illimitée débute ce 11 avril 2019. À Grand-Case, de nombreuses maisons ont été abandonnées faute de moyens. Armés de clous et de courage, les habitants rebâtissent patiemment ce qui était un paradis les pieds dans l'eau. Même si la vie reprend peu à peu son cours, le chemin de la reconstruction est encore long. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.