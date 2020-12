Saint-Martin peine à attirer les touristes

A Saint-Martin, Les maisons ont retrouvé un toit, trois ans après Irma. Le cyclone avait détruit 95% de l'île, située au nord des Antilles. La reconstruction a été longue. C'est le cas du restaurant d'Antoine. Mais à peine ouvert, il a dû refermer son établissement en mars dernier. Comme lui, ce couple propriétaire d'un hôtel au bord de la mer des Caraïbes espère sauver la saison en ouvrant pour les fêtes de fin d'année. Mais ils restent prudents car la pandémie leur a fait déjà perdre six mois. De son côté, Johan a investi des centaines de milliers d'euros dans ses bateaux de location pour séduire les touristes avec ses excursions en mer. Sans clientèle cette année, il a failli tout abandonner. Pour se relever, Saint-Martin, qui n'a pas été reconfiné, compte sur ses 37 plages de sable blanc et son eau à plus de 26 degrés l'année. Fin novembre, la préfecture a autorisé la clientèle américaine, qui représente 80% des vacanciers, à séjourner sur le côté français de l'île. Une bonne nouvelle enfin pour relancer le tourisme à Saint-Martin.