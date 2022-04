Saint-Mihiel veut garder son fleuriste

De flamboyantes roses, de belles orchidées, depuis plus de 30 ans, c'est l'agréable cadre de vie de Claire Charton. Via SOS Villages, cette fleuriste installée à Saint-Mihiel (Meuse), souhaite vendre sa boutique. Elle espère trouver le successeur idéal. En tant que fleuriste passionnée, elle a déposé son annonce sur sosvillages.fr. C'est sur ce site qu'elle fonde le plus d'espoir. "C'est très regarder parce que dans mon entourage qui ne savait pas que j'avais mis cette annonce, ils m'ont dit : ah, tiens, je t'ai vu sur SOS Villages", confie Claire Charton. À Saint-Mihiel, ville meusienne de 4 000 habitants, cinq commerces ont ouvert en un an. Là-bas, il y a de la vie. Les fidèles clientes de Claire sont sûres que le ou la future fleuriste fera de bonnes affaires. "C'est dommage de laisser une affaire comme ça", dit Claire Charton. À 67 ans, elle aimerait prendre une retraite bien méritée. Pour ne pas laisser ses clientes sans solution, elle est même prête à accompagner les futurs repreneurs. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly