Saint-Nicolas : 50 000 spectateurs à Nancy

Saint-Nicolas a de l'humour, car c'est sous une pluie battante que le public est venu l'acclamer samedi soir. Une Saint-Nicolas pluvieuse, mais une Saint-Nicolas heureuse, grâce à un défilé toujours aussi animé et coloré avec des troupes professionnelles, mais surtout des centaines de bénévoles mobilisés autour des chars sous le thème du siècle des Lumières. Les enfants étaient bien sûr au premier rang pour apercevoir leur saint patron. "Je l'attends pour qu'il jette des bonbons", explique une petite fille. Et les parents en profitent aussi. Car au-delà du défilé, Nancy, avec ses marchés de Saint-Nicolas, est devenue une destination touristique de fin d'année pour de nombreuses familles. "C'est la première année qu'on vient avec les enfants. Moi, je suis très magie de Noël, et on voulait faire un petit week-end magique justement sur la Saint-Nicolas aussi", confie une mère de famille. Arrivé place Stanislas, Saint-Nicolas a même réussi, comme par magie, à stopper la pluie le temps de saluer le public depuis le balcon de la mairie. TF1 | Reportage V. Dietsch, A. Crunchant